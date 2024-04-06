Köpeklerden korkusuyla bilinen, katıldığı ve sunduğu televizyon programlarında köpeklerden adeta çılgınca kaçan Alişan, köpek korkusunu yendi.



Çocukları Burak ve Eliz'in hayvan sevgisinden mahrum kalmasını istemeyen Alişan,

geçtiğimiz gün Asil Yavrular çiftliğinden, bir Poodle ırk köpek sahiplendi.

Alişan, "Köpek korkum eskisi kadar kalmadı ama, yine de büyük köpeklerden korkuyorum" dedi.

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