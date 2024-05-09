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Alişan koluna ilk kez dövme yaptı! Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile görüşüyor mu?

Alişan koluna ilk kez dövme yaptı! Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile görüşüyor mu? İşte detaylar...

Alişan koluna ilk kez dövme yaptı! Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile görüşüyor mu?

Alişan, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

 Alişan koluna ilk kez dövme yaptı! Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile görüşüyor mu?

Kolunda dövmeleri olan şarkıcı, "Çocuklarımın ve yeğenlerimin dövmesi..." dedi.

 


Dizilerde neden yer almadığını açıklayan Alişan, "Sanatçı olup dizi yapan bir tek Özcan var sanırım...

 Alişan koluna ilk kez dövme yaptı! Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile görüşüyor mu?

Eskiden üç gün set dört gün müzik yapıyorduk. Şimdi haftanın 6-7 günü set var. Şarkıcılar şu an o yüzden dizi yapamıyor. Ben televizyon programı yapıyorum, o yüzden düşünmem. Televizyon programıyla mutluyum" ifadelerini kullandı.

 Alişan koluna ilk kez dövme yaptı! Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz ile görüşüyor mu?
Şarkıcı, "Özcan Deniz ile Mahsun Kırmızıgül ile dostluğunuz devam ediyor mu?" sorusuna, "Tabii ki devam ediyor. Eskisi gibi değiliz ama küslük yok" yanıtını verdi. Hep aynı formada olan Alişan, "Akşam yemek yemiyorum" dedi.

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