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Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı. İşte detaylar...

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı

Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı.

 Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı

Şarkıcı, kardeşiyle olan karelerini Instagram'dan paylaştı.

 Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı

Alişan, "3 koca yıl geçti sensiz. Tam da bu geceydi. 21 Temmuz 2021. Biz sen gittiğin günden beri, sensizliği hissettirmemek için çalışıyoruz Selçuk’um. Ama öyle bir dokunmuşsun ki hepimizin hayatına, kardeş, oğul, eş, baba, abi, arkadaş, dost olmuşsun ki bize, nereye gitsem mutlaka iyiliğinin dokunduğu birisi çıkıyor karşıma ve seni anlatıyor. Ben de her defasında Allah’ım iyi ki benim kardeşim olmuş diyorum içimden.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı
Hayatta değil ama hala benim göğsümü kabartıyor, hala dua alıyor herkesten şükürler olsun diyorum. Ben seni Eyşan’ıma, Ceylan’ıma, Burak’ıma ve Eliz’ime anlatmaya devam ediceğim. Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek ama sen yüreğimizde hep en son görüştüğümüz halinle kalacaksın. Seni çok özledim, özledik. Allah'ım sana ve bu vesileyle yazdıklarımı okuyan herkesin kaybettiği yakınlarımıza rahmetiyle muamele edip, cennetiyle mükafatlandırsın İnşallah" diye yazdu

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