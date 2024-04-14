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Alişan'ın Mısır'da mutlu aile tablosu!

Alişan'ın Mısır'da mutlu aile tablosu! İşte detaylar...

Alişan'ın Mısır'da mutlu aile tablosu!

Alişan, Ramazan Bayramı'nda konser almadı.

Alişan'ın Mısır'da mutlu aile tablosu!
Şarkıcı, eşi Buse Varol ve çocukları Burak ve Eliz le Mısır'a gitti.

Alişan'ın Mısır'da mutlu aile tablosu!
Alişan, deveye binerek keyif yaptı.

Alişan'ın Mısır'da mutlu aile tablosu!
Buse Varol, Mısır'dan kareleri Instagram'dan paylaştı.

Alişan'ın Mısır'da mutlu aile tablosu!
Aile, Mısır'da karelerini yayınladı.

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