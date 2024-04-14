Alişan'ın Mısır'da mutlu aile tablosu!

Alişan, Ramazan Bayramı'nda konser almadı.



Şarkıcı, eşi Buse Varol ve çocukları Burak ve Eliz le Mısır'a gitti.



Alişan, deveye binerek keyif yaptı.



Buse Varol, Mısır'dan kareleri Instagram'dan paylaştı.



Aile, Mısır'da karelerini yayınladı.

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