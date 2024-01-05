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Alişan’ın kuzeni genç müzisyen İrfan’dan yeni şarkı 

İlk single çalışması 'Nasıl İstersen' ile profesyonel müzik hayatına merhaba diyen İrfan, ikinci single çalışması 'Evim Gibi'yi müzikseverlerle buluşturdu. Sanatçı Alişan’ın kuzeni genç müzisyen İrfan’dan yeni tekli "Evim Gibi" Babil Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Alişan’ın kuzeni genç müzisyen İrfan’dan yeni şarkı 

İrfan: “Evim Gibi’’ manası oldukça derin hikayeli, yoğun ve duygulu bir parça. Parça henüz çıkmadan yakın çevrem ve meslektaşlarımdan çok güzel geri dönüşler ve yorumlar aldım. 2024 yılının bu ilk günlerinde tüm geride bıraktıklarımıza, özlenenlere, anlatılamayan duygulara ve hepimizin ruhuna çok iyi geleceğine inanıyorum. Tüm dinleyenlere şimdiden sevgiler.   

Alişan’ın kuzeni genç müzisyen İrfan’dan yeni şarkı 

Parçanın yapımcısı Babil Music, prodüktör ve aranjörü Serdar Kırgız. Video klibinde ise ünlü oyuncular Aytan Hatun ve Emre Keskin bulunuyor. Stüdyo Art’ta tamamlanan klibin yönetmeni Seyithan Kartal, görüntü yönetmeni ise Adil Sönmez. 

‘’Evim Gibi’’ isimli yeni tekli video klibiyle Babil Music Youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında!

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