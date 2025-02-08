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Alişan’dan Hav Hav Hav şarkısına sert çıkış!

Alişan’dan Hav Hav Hav şarkısına sert çıkış! İşte detaylar...

Alişan’dan Hav Hav Hav şarkısına sert çıkış!

Ünlü şarkıcı Alişan, önceki akşam Kıbrıs’ta Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı.

 Alişan’dan Hav Hav Hav şarkısına sert çıkış!

 

Konser öncesi eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, Sevgililer Günü planlarını da paylaştı.

Alişan’dan Hav Hav Hav şarkısına sert çıkış!
SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ MEKKE'DE GEÇİRECEĞİZ
Sevgililer Günü’nde en özel dileğini gerçekleştireceğini söyleyen Alişan, “Hep evlendikten sonra eşimle Umre’ye gitmek istemiştim. Bu sene o sene! Sevgililer Günü’nde Mekke’de olacağız. Benim için çok özel olacak,” dedi. Buse Varol ise ilk kez Umre’ye gideceğini belirterek, “Alişan, ‘Gidelim mi?’ dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım,” şeklinde konuştu.

 Alişan’dan Hav Hav Hav şarkısına sert çıkış!

HAV HAV HAV ŞARKISINA SERT ÇIKIŞ
Son dönemde büyük tepki çeken Hav Hav Hav şarkısıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Alişan, “Bu tarz şarkılar gelip geçici. Asla hafızalarda kalacak eserler değil. 50-100 yıllık şarkılar hâlâ dinleniyor ama bunlar unutulup gidecek.

 Alişan’dan Hav Hav Hav şarkısına sert çıkış!

‘Hav Hav’ diye şarkı mı olur? Biz hav hav diyene anca hoşt deriz! Bir dönem Ajdar vardı, şimdi bunlar, ileride de başkaları olacak,” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

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