  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Alina Boz ile Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinden fotoğraflar geldi!

Alina Boz ile Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinden fotoğraflar geldi! İşte detaylar...

Alina Boz ile Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinden fotoğraflar geldi!

Bir yıldır hazırlık süreci devam eden, hikâyesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla sezonun en çok konuşulacak en iddialı yapımı olan “Bir Zamanlar İstanbul” dizisi için geri sayım başladı.

  Alina Boz ile Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinden fotoğraflar geldi!

TRT 1 ekranlarına 90’ları getirecek olan “Bir Zamanlar İstanbul” projesinin başrol oyuncuları; yeni kuşağın başarılı temsilcileri Cihangir Ceyhan ve Alina Boz ‘un beraber rol alacakları ilk proje olan dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken ikiliden ilk fotoğraf kareleri de geldi. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un, yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

  Alina Boz ile Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisinden fotoğraflar geldi!

“Bir Zamanlar İstanbul”: 90’lı yılların İstanbul’unda geçen hikâye, izleyiciyi büyük bir aşk hikayesi ve adalet arayışıyla buluşturacak. Çağdaş bir Köroğlu destanı olarak hazırlanan “Bir Zamanlar İstanbul”, iddialı kadrosu, akılda kalacak sahneleri, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Salih Bademci-İmer Özgün çiftinden bebek bekleyen Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'a tavsiye!
  Magazin

Salih Bademci-İmer Özgün çiftinden bebek bekleyen Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'a tavsiye!

Ocakta ekrana kilitleyecek
  Kültür - Sanat

Ocakta ekrana kilitleyecek

Yasin Cengiz unutulmaz bir etkinliğe imza attı
  Magazin

Yasin Cengiz unutulmaz bir etkinliğe imza attı

Melike Serra Erdem her daim işinin başında
  Hayatın İçinden

Melike Serra Erdem her daim işinin başında

Hazal Kaya ile Ali Atay oğulları Fikret Ali'nin 5 yaşını kutladı
  Magazin

Hazal Kaya ile Ali Atay oğulları Fikret Ali'nin 5 yaşını kutladı

Gönül Akkor hayatını kaybetti
  Gündem

Gönül Akkor hayatını kaybetti