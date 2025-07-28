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Alican Gülle’den Yol Yordam

Alican Gülle’den Yol Yordam

Alican Gülle’den Yol Yordam

Sözlerini Tufan Umut ile birlikte oluşturup müziği ve yorumu Alican Gülle'nin kendisine ait olan Yol Yordam şarkısı hayatta yolunu arayan, bulduğunu sanıp kaybolan ama sonunda kendi rotasını çizen herkesin hikâyesini anlatıyor. Aşk, ihanet, kırılma anları ve yeniden ayağa kalkış… Şarkı, iki farklı şehirde yürüyen iki insanın bir noktada kesişip söz ve melodide buluşmasıyla hayat buldu.

Alican Gülle’den Yol Yordam
Kayıtlar ve Katkılar
İzmir ve Mersin’de 1 yıla yayılan kayıt sürecinde, şarkının aranjörlüğünü ve gitarlarını Çağrı Gözeten, cümbüş kaydını Cafer Nazlıbaş, bas gitarı Ömür Kasa üstlendi. Vokal kayıtlar ve mastering Mersin’ de tamamlanmış olup mastering Ali Coşan imzası taşıyor

Alican Gülle’den Yol Yordam
Yapay Zekâ Destekli Klip
Alican Gülle’nin Yol Yordam şarkısının klibi Türkiye’de yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan özgün işlerden biri. Yönetmen koltuğunda Ender Özüsağlam yer alırken klibin senaryosu Ender Özüsağlam, Tufan Umut, Alican Gülle ve Aslı Türkeli tarafından hazırlandı
Yol Yordam şarkısının klibinde, yolunu arayan bir karakterin pusula aracılığıyla içsel keşfi anlatılıyor. Finalde karakter, pusulasını geri teslim ederek yolculuğunu tamamlıyor.

Alican Gülle’den Yol Yordam

ALİCAN GÜLLE KİMDİR?
Stuttgart doğumlu, Mersin’de büyüyen Alican Gülle, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı'nda eğitim aldı. Akademik kariyerine Yüksek Lisans programı ile Mersin Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında başlayan Alican Gülle Doktora eğitimini de aynı alanda devam ettirip başarı ile tamamladı. Bağlama başta olmak üzere bir çok telli çalgı da uzmanlaştı.
Sahne performanslarının yanı sıra akademik alanda da önemli başarılara imza attı. SSCI ve AHCI indeksli dergilerde yayınlanan tez ve araştırmaları TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi.
Yol Yordam, sadece bir şarkı değil; içsel bir hesaplaşmanın, yeni bir başlangıcın müzikal anlatımı. Gerçek yolunu arayan herkese ithaf edilen bu eser, dinleyenleri kendi yolculuklarına davet ediyor.

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