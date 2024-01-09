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Alican Atalay'dan ''Tek Kanatlı Sevdam'' dillere düşecek

Alican Atalay ilk single'ı ile sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

Alican Atalay'dan ''Tek Kanatlı Sevdam'' dillere düşecek

Alican Atalay ilk musiki eğitimini lise çağlarında Tsm'nin büyük ustalarından Necdet Tokatlıoğlu'ndan alarak ve kendisi tarafından keşfedilerek başlamıştır. Necdet Tokatlıoğlu sayesinde Türk Müziğinin Divası Müzeyyen Senar ile tanışıp kendisindende büyük övgüler alması Alican Atalay'ın müzik yolundaki serüvenine ışık olmuştur.


İstanbul Musiki Derneği'nin çalışmalarına katılıp, İTÜ Devlet Konservatuarını kazandıktan sonra eğitimlerini  Türk Musikisinin büyük üstadları Fahri Demircioğlu, Feriha Tunceli, Bertan Üsküdarlı, Mustafa Sağyaşar ve Nilgün Serimoğlu'ndan ders alarak devam etmiştir.

Alican Atalay'dan ''Tek Kanatlı Sevdam'' dillere düşecek

Theo Music Production yapım şirketinin etiketiyle 20 yıl sonra ilk kez müzik sevenlerine tek şarkılık single'ı ''Tek Kanatlı Sevdam'' ile  merhaba diyen Alican Atalay'ın yorumladığı şarkının sözleri Saro Secikyan'a, bestesi Herman Hallaçoğlu'na ve düzenlemeside Teoman Alpsakarya imzasını taşıyor.


Alican Atalay Türkiye'de birçok usta sanatçının da övgüsünü ve takdirini alarak ilk single'ı ile sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. İstanbul'un en seçkin mekanlarında ve özel gecelerinde sahne alan sanatçı bundan sonra stüdyo çalışmalarına daha çok ağırlık vereceğini yakında 2.single için şimideden çalışmalara başladığını vurguluyor...

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