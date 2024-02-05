Ali Tufan Koç’un “Söyleşiler Kitabı” konuşma serisine devam ediyor

Ali Tufan Koç, hayata, aşka, ölüme, iyiliğe ve geleceğe dair merak edilen sorular üzerine kurulu zamansız söyleşilerden oluşan kitabına dair söyleşi serilerinin ilk kısmı, geçen ay Beca’da gerçekleşen üç ayrı etkinlikle tamamlanmış; Koç’a sürpriz konuk isimler eşlik etmişti. Ece Sükan ile “Neyi, Nasıl Anlatmalı”, Mirgün Cabas ile “Nasıl Sohbet Etmeli” ve Edis ile “Nasıl Dinlemeli” üzerine yapılan konuşmalar, “Söyleşiler Kitabı: Sohbet Üzerine Konuşmalar” podcast serisi kapsamında önümüzdeki haftalarda podcast platformlarında yayınlanacak. “Söyleşiler Kitabı” sohbetleri, sezon boyunca sürpriz konuklarla ‘online’ devam edecek; finali mayıs sonunda İstanbul’da, okurların ücretsiz katılabileceği bir sohbet etkinliğiyle yapacak.



Aralık ayında Ofset Yayınları’ndan çıkan “Söyleşiler Kitabı: Aşk, Ölüm, Umut, Korku, İyilik, Şüphe, Gelecek ve Diğer Mühim Konular Üzerine 673 Soru”da yer alanlar arasında David Lynch, Martha Stewart, George Clooney, Paul Auster ve Massimo Bottura gibi dünyaca ünlü ikonik isimler var.

YAZAR HAKKINDA ALİ TUFAN KOÇ



Gazeteci-yazar, yayıncı, medya girişimcisi ve marka strateji uzmanı. Gazeteciliğe, 19 yaşında, Tempo dergisinde muhabir olarak başladı; Milliyet, Radikal ve Cumhuriyet’te popüler kültür ve şehir hayatı üzerine yazdığı köşe yazıları ve makalelerle devam etti. GQ Türkiye’nin kurulma aşamasında ve Hürriyet Hafta Sonu eklerinde konular editörü olarak görev aldı; aynı yayınlarda haber dosyalarına, gündem ve kapak söyleşilerine imza attı. 2018'de, New York'un bağımsız yayın yapan kültür ve yemek dergisi SUMAC'ı kurdu ve İngiliz Monocle dergisi tarafından “üstün fikirleriyle yemek endüstrisini değiştiren ve değişime zorlayan yenilikçi düşünür ve girişimcilerden biri” olarak gösterildi. Deneysel novella türünde ilk kitabı “Kimse Ölmez Bu Şehirde”, Ocak 2019’da yayınlandı. Bir dönem GQ Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmenliğini, Vogue Türkiye’nin Yayın Direktörlüğünü yürüttükten sonra, 2023’te, “yeni nesil yayıncılık” anlayışına yönelik çözümler, ürünler ve tasarım modelleri üreten, topluluk odaklı global medya girişimi Cheer Media’yı kurdu. Yaratıcı hikâye anlatımı ve modern hayatı daha yaşanılır kılabilmeye dair İstanbul ve New York'ta atölye ve konuşmalar düzenliyor. Köşe yazarlığına, Gazete Oksijen’de, “New York’tan Mektuplar” yazılarıyla devam ediyor.



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