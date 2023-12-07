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Ali Tufan Koç Söyleşiler Kitabı’nın lansmanını gerçekleştirdi

Ali Tufan Koç, gazetecilik kariyeri boyunca bir araya geldiği 45 dünyaca ünlü ikonik isimle gerçekleştirdiği söyleşilerin hikâyeleştirilmiş ve uzun versiyonlarını “Söyleşiler Kitabı”nda bir araya getirdi. Kitabın lansmanı Beca’da Ali Tufan Koç’un dostlarının katılılımıyla yapıldı.  

Ali Tufan Koç Söyleşiler Kitabı’nın lansmanını gerçekleştirdi

Ali Tufan Koç’un Hayata, aşka, ölüme, iyiliğe ve geleceğe dair merak edilen sorular üzerine kurulu zamansız söyleşilerden oluşan kitabının lansmanı Jack Lives Here sponsorluğunda Beca Etiler’de gerçekleştirildi. “Söyleşiler Kitabı’nın lansmanına Tuba Ünsal, Ece Sükan, Esin Maraşoğlu, Mirgün Cabas, Müge Boz & Caner Erdeniz, Murat Süter, Emre Buga, Melike Altınışık gibi isimler katıldı.

Ali Tufan Koç Söyleşiler Kitabı’nın lansmanını gerçekleştirdi

Söyleşi okumanın farklı güzelliklerini hatırlatan, alternatif “okuma niyetleri” sunan kitabın ortaya çıkışını anlatan Ali Tufan “En büyük şansım, bu kitapta okuyacağınız söyleşiler için bir araya geldiğim onlarca ismin, genelde yeni çıkan bir film, bir albüm, bir kitap ya da bir konferans bahanesiyle buluşmamıza rağmen, sohbeti daha zamansız sulara ve konulara çekmeye dünden razı olmalarıydı. En güzel kısmıysa, kimsenin bu söyleşilere ‘hayat dersi’ vermek ya da ‘altın öğüt’ yumurtlama amacıyla oturmamasıydı. Belki de bu yüzden, bu söyleşiler, daha ‘zamansız’ bir formatta saklanmayı, en azından bunun için bir şansı hak ediyorlar…” dedi.

Ali Tufan Koç Söyleşiler Kitabı’nın lansmanını gerçekleştirdi

YAZAR HAKKINDA

ALİ TUFAN KOÇ 

Gazeteci-yazar, yayıncı, medya girişimcisi ve marka strateji uzmanı. Gazeteciliğe, 19 yaşında, Tempo dergisinde muhabir olarak başladı; Milliyet, Radikal ve Cumhuriyet’te popüler kültür ve şehir hayatı üzerine yazdığı köşe yazıları ve makalelerle devam etti. GQ Türkiye’nin kurulma aşamasında ve Hürriyet Hafta Sonu eklerinde konular editörü olarak görev aldı; aynı yayınlarda haber dosyalarına, gündem ve kapak söyleşilerine imza attı. 2018'de, New York'un bağımsız yayın yapan kültür ve yemek dergisi SUMAC'ı kurdu ve İngiliz Monocle dergisi tarafından “üstün fikirleriyle yemek endüstrisini değiştiren ve değişime zorlayan yenilikçi düşünür ve girişimcilerden biri” olarak gösterildi. Deneysel novella türünde ilk kitabı “Kimse Ölmez Bu Şehirde”, Ocak 2019’da yayınlandı. Bir dönem GQ Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmenliğini, Vogue Türkiye’nin Yayın Direktörlüğünü yürüttükten sonra, 2023’te, “yeni nesil yayıncılık” anlayışına yönelik çözümler, ürünler ve tasarım modelleri üreten, topluluk odaklı global medya girişimi Cheer Media’yı kurdu. Yaratıcı hikâye anlatımı ve modern hayatı daha yaşanılır kılabilmeye dair İstanbul ve New York'ta atölye ve konuşmalar düzenliyor. Köşe yazarlığına, Gazete Oksijen’de, “New York’tan Mektuplar” yazılarıyla devam ediyor.

 

 

 

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