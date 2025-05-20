  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ali Sabancı'nın milyonluk turu!

Ali Sabancı'nın Nişantaşı'nda milyonluk turu! İşte detaylar...

Ali Sabancı'nın milyonluk turu!

Pegasus Hava Yolları'nın sahibi Ali Sabancı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Ali Sabancı'nın milyonluk turu!

Korumasıyla gezen iş insanı, dünyaca ünlü bir lüks mağazaya girip, alışveriş yaptı.

 Ali Sabancı'nın milyonluk turu!


Korumalarıyla Nişantaşı'nı turlayan Sabancı'nın milyonluk cipi de dikkat çekti.

 Ali Sabancı'nın milyonluk turu!


Galatasaraylı olan Sabancı, sarı renk gözlük, kırmızı renk tişört,

 

Ali Sabancı'nın milyonluk turu!
lacivert ceket ve pantolonluyla kombinini tamamladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ajda Pekkan'dan konser sonrası midye ve kokoreç ziyafeti
  Magazin

Ajda Pekkan'dan konser sonrası midye ve kokoreç ziyafeti

Erkek kısırlığı toplum tarafından kabullenilmek istenmiyor!
  Yaşam - Sağlık

Erkek kısırlığı toplum tarafından kabullenilmek istenmiyor!

Avrupa'daki ilk şubesini Belçika Genk'te açtı
  Hayatın İçinden

Avrupa'daki ilk şubesini Belçika Genk'te açtı

Soner Arıca ile coşkulu kutlama
  Magazin

Soner Arıca ile coşkulu kutlama

Protesto edilen Linet'ten İsrail açıklaması geldi
  Gündem

Protesto edilen Linet'ten İsrail açıklaması geldi

Gülin İyigün'den proje açıklaması!
  Magazin

Gülin İyigün'den proje açıklaması!