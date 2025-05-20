 Ali Sabancı'nın milyonluk turu!

Pegasus Hava Yolları'nın sahibi Ali Sabancı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Korumasıyla gezen iş insanı, dünyaca ünlü bir lüks mağazaya girip, alışveriş yaptı.



Korumalarıyla Nişantaşı'nı turlayan Sabancı'nın milyonluk cipi de dikkat çekti.



Galatasaraylı olan Sabancı, sarı renk gözlük, kırmızı renk tişört,



lacivert ceket ve pantolonluyla kombinini tamamladı.

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