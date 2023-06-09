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SnobMagazin.com

Ali Poyrazoğlu kendisini neden duayen olarak görmediğini ilk kez açıkladı  

Ünlü sanatçı Ali Poyrazoğlu, kendisini duayen olarak görmediğini açıkladı. İşte detaylar...

Ali Poyrazoğlu kendisini neden duayen olarak görmediğini ilk kez açıkladı  

Snob Magazin'in haberine göre; Ali Poyrazoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Muhabirlerin, "Tarzınız 18'lik gençler gibi" sözlerine, "18 değil, 25-26 olmuşumdur" diyerek, espri yaptı.

Ali Poyrazoğlu kendisini neden duayen olarak görmediğini ilk kez açıkladı  
Power Müzik Ödülleri'nde Sezen Aksu'nun aldığı 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almasına sanatçı, "Sezen çok başarılı, yaratıcı ve iyi kalpli biri... Eski bir arkadaşım. Onun için kabul edip, gidip ödülünü aldım. Ödülü çiçeğin içine koyup, gönderdik" dedi.

Ali Poyrazoğlu kendisini neden duayen olarak görmediğini ilk kez açıkladı  
Poyrazoğlu, "Sezen Aksu ödülü neden almaya gitmedi?" sorusuna, "Belki içinden gelmedi. Bazen bana da ödül veriyorlar. 'İçimden gelmiyor ve hissetmiyorum' diyip gitmiyorum. Keyfin yerindeyse gitmek gerekir. Belki Sezen'in canı istememiştir" yanıtını verdi. Kendisine duayen denmesini istemeyen sanatçı, "Ben duayen değilim, çalışıyorum. 'Ununu elemiş, eleğini asmış'lara duayen denir, çalışanlara denmez" ifadelerini kullandı. Poyrazoğlu, tatil için Marmaris'e gideceğini söyledi.

Ali Poyrazoğlu kendisini neden duayen olarak görmediğini ilk kez açıkladı  

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