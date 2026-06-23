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Ali Poyrazoğlu 25 kilo verdi

Ali Poyrazoğlu 25 kilo verdi

Ali Poyrazoğlu 25 kilo verdi

Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ali Poyrazoğlu 25 kilo verdi
Kilo verdiği görülen sanatçı, "25 kilo verdim. 105'den 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Kilolu olmak çok kötü bir şey... Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum" dedi.

 Ali Poyrazoğlu 25 kilo verdi

Neşeli tavırları ve spor tarzıyla dikkat çeken Poyrazoğlu, Nişantaşı'nda yürüyüş yaptı.

Ali Poyrazoğlu 25 kilo verdi
Sanatçı, hayranlarını kırmayarak, hem hatıra fotoğrafı hem de sohbet etti.

 Ali Poyrazoğlu 25 kilo verdiAli Poyrazoğlu 25 kilo verdi

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