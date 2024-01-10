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Ali Ocakbaşı Barcelona açıldı

Türk mutfağının vazgeçilmezi kebabı, orijinal reçeteler ve modern sunumla masalara taşıyan Ali Ocakbaşı, Barcelona’da açtığı yeni şubesiyle İspanyolların ilgi odağı oldu. Barcelona’da şubesi bulunan ilk Türk gastronomi markası olan Ali Ocakbaşı, geleneksel mezelerin, kebap çeşitlerinin yanı sıra vegan ürünlerden oluşan menüsüyle kısa sürede bölgenin favori restoranlarından biri haline geldi.   

Ali Ocakbaşı Barcelona açıldı

Yeni nesil ocakbaşı ve kebap keyfi yaşatma hedefiyle, orijinal reçeteleri modern sunamla birleştiren Ali Ocakbaşı’nın Barcelona’da açtığı yeni şubesi büyük ilgi görüyor. Önemli restoranların yer aldığı, şehrin kalbi Enric Granados Caddesi üzerinde konumlanan Ali Ocakbaşı, geleneksel Türk lezzetlerini şehre taşıyor.

Ali Ocakbaşı Barcelona açıldı

 

Yerel malzemenin ve mevsimselliğin önemini bilerek, kaliteden ödün vermeden hizmet veren Ali Ocakbaşı Barcelona, geleneksel mezelerin ve kebap çeşitlerinin yanı sıra vegan ürünlerden oluşan geniş menüsüyle adeta bir lezzet şöleni sunuyor.

Ali Ocakbaşı Barcelona açıldı

 

Türk mutfağının seçkin lezzetleri

 

Amsterdam’dan sonra Avrupa’daki ikinci şubesini Barcelona’da açan ve Akkomarka çatısı altında yer alan Ali Ocakbaşı, kısa sürede bölgenin vazgeçilmez gastronomi adreslerinden biri haline geldi.

 

Ali Ocakbaşı Barcelona açıldı

 

90 kişilik kapasitesi, kendine özgü konsepti ve zengin menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunan Ali Ocakbaşı, Barcelona’da şubesi bulunan ilk Türk gastronomi markası oldu. 

 

Ali Ocakbaşı Barcelona açıldı

 

Şık tasarımı ve sıcak atmosferiyle de dikkat çeken Ali Ocakbaşı Barcelona, misafirlerine Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini sunmak için her detayı özenle planlayarak, gastronomi dünyasında kendine sağlam bir yer ediniyor.

 

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