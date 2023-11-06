Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın İstanbul ofisi Kadıköy'de açıldı

Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek misyonuyla kurulan ALİKEV'in, İstanbul ofisi açıldı.



Açılışa aralarında Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, Berkin Elvan'ın anne-babası Gülsüm ve Sami Elvan, Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, eski milletvekili Filiz Kerestecioğlu, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, eski milletvekili Oya Ersoy, mimar ve kent savunucusu Mücella Yapıcı, gazeteci Nasuh Bektaş ile sanatçılar Nilüfer Aydan, Melike Demirağ, Sevinç Erbulak olmak üzere 100'den fazla kişi katıldı.



Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan ofisin açılışında konuşan ALİKEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, “Ali'min evine hoş geldiniz. İstanbul ofisimiz için gençlerle daha çok bir araya gelebilmek için Kadıköy gibi merkezi bir noktayı tercih ettik. Atölyeler ve toplantılar için geniş bir alanımız var. Ayrıca büyük bir kitaplığımız bulunuyor. Ofisin Fenerbahçe Stadı'na yakın olması da benim için ayrı bir mutluluk ve oldukça duyguluyum” dedi.



ALİKEV İstanbul Maratonu'nda!

Öte yandan ALİKEV, 5 Kasım'da gerçekleşen Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nda Emel Anne ile birlikte koştu. ALİKEV'in onlarca gönüllüsü her yıl olduğu gibi bu yıl da Emel Anne'yi Halk Koşusunda yalnız bırakmadı. ALİKEV tişörtleriyle birlikte koşan gönüllülerin arasında 42K koşucuları da yer aldı.

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