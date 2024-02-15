Ali Atay, bakın eşi Hazal Kaya'dan neden korkuyor?

NTV ekranlarında yayınlanan Empati'de, Ahmet Mümtaz Taylan, çarşamba gecesi oyuncu-yönetmen Ali Atay'ı konuk etti. Atay, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, ailesine, çocukluğuna, mesleğine, eşi Hazal Kaya ile olan aşklarına ve ilişkilerine dair çok özel açıklamalara imza attı.



LEYLAMI BULDUM

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Sen Leyla'nı buldun mu?" sorusuna Ali Atay: "Buldum yüzde yüz. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leylamı buldum. Kavgalar dövüşler, birbirimizi hırpalamalar, bir kitap okursun hani paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz, şefkat de var hırçınlık da... Böyle olunca çok rahatlıkla gidebileceğin durumlar yaratıyorsun; aşk var ama benim kendime olan durumum ne olacak hissiyle... Kaza kaza bir maden işçisi gibi, o ilişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun, o süreçleri atlattık biz mesela... Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum..." diyerek yanıt verdi.

HAZAL'I İLK GÜNKÜ GİBİ KISKANIYORUM

Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Atay ile yakın dostluklarına istinaden Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ilişkilerini de Empati'de irdeledi ve kıskançlık konusuna girdi. Ali Atay, eşi Hazal Kaya'yı kıskanmasını için şu yanıtları verdi: "Kıskanıyorum. Bende kıskançlık duygusu var. Karımı kıskanmıyorum diyemem, o da kıskanıyor. İlk günkü gibi kıskanıyorum hem de! Net bunu yaşıyorum."

HAZAL'DAN KORKUYORUM!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın esprili sorusu "Hazal'dan korkuyor musun?"a Ali Atay'ın yanıtı ise şöyle oldu:

"Hazal'dan kim korkmaz? Hazal'dan korkulur çünkü güçlü bir kadın. En sevdiğim şey, ilişkilerimde de güçlü insan, ayakta durabilen, istikrarlı, güven veren; bir kadının böyle olması... Evimde böyle bir kadın var."

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