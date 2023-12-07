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Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti!

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti! İşte detaylar...

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti!

Aleyna Tilki, sahnelere çıkmasının engellediğini söyledi. Şarkıcı, "Sektörü domine eden insan az. Büyük bir bölümü omurgasız. Duygu diliyle konuşan insan yok. Benim ölmemi istiyorlar. Gerçekten yok olmamı istiyorlar. Tacize uğradım mekanlara yeniden çıkmama istiyorlar" dedi.

 Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti!

Şarkıcı, "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar" diye konuştu.

 Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti!

Sözlerine devam Tilki, "Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir. Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah'ıma şikayet ediyorum. Şu anda yüzyüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık" ifadelerini kullandı.

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