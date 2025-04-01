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Aleyna Tilki'nin bayram tarzı!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin bayram tarzı! İşte detaylar...

Aleyna Tilki'nin bayram tarzı!

Aleyna Tilki, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

 Aleyna Tilki'nin bayram tarzı!

Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, bayram coşkusunu hayranlarıyla birlikte yaşadı.

 Aleyna Tilki'nin bayram tarzı!

Sahnede kendisini dinlemeye gelen hayranlarının bayramını kutlayan şarkıcı, dansları ve performansıyla kendisine hayran bıraktı.

Aleyna Tilki'nin bayram tarzı!

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