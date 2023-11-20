 Aleyna Tilki'den Twitter kararı

Aleyna Tilki, Twitter'dan uzak durmayı düşünüyor.



Şarkıcı, Elon Musk'un isimini X ve logusunu değiştirmesinden sonra radikal bir karara imza atmak üzere...

Tweet atan Tilki, "Artık tweet atmalı mıyım bilmiyorum. Buralar çok değişti. Sizce? Logo falan ilginç hala aşamadım" diye yazdı.

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