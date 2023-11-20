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Aleyna Tilki'den Twitter kararı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den Twitter kararı... İşte detaylar...

Aleyna Tilki'den Twitter kararı

Aleyna Tilki, Twitter'dan uzak durmayı düşünüyor.

 Aleyna Tilki'den Twitter kararı
Şarkıcı, Elon Musk'un isimini X ve logusunu değiştirmesinden sonra radikal bir karara imza atmak üzere...

 Aleyna Tilki'den Twitter kararı

Tweet atan Tilki, "Artık tweet atmalı mıyım bilmiyorum. Buralar çok değişti. Sizce? Logo falan ilginç hala aşamadım" diye yazdı.

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