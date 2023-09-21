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Aleyna Tilki'den şok açıklama: Ebeveynler yargılansın

Aleyna Tilki, 0-12 yaş arası çocukların modellik yapmasına karşı olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Aleyna Tilki'den şok açıklama: Ebeveynler yargılansın

Aleyna Tilki, 0-12 yaş arası çocukların modellik yapmasına karşı olduğunu söyledi.

Aleyna Tilki'den şok açıklama: Ebeveynler yargılansın
Şarkıcı, "Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım. Herkes tarafından istismar edildiklerini düşünüyorum ve büyüdüklerinde çok mutsuz insanlar olacaklar.
Güzel çocuk doğurdum diyip çocuğun her karışını kendi uzvuymuş gibi çekip paylaşan bide üstüne onun adına post atan ebeveynler yargılansın. Tacizcilerden farkları olmadığını düşünüyorum" dedi.

Aleyna Tilki'den şok açıklama: Ebeveynler yargılansın

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