Aleyna Tilki'den şok açıklama: Ebeveynler yargılansın

Aleyna Tilki, 0-12 yaş arası çocukların modellik yapmasına karşı olduğunu söyledi.



Şarkıcı, "Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım. Herkes tarafından istismar edildiklerini düşünüyorum ve büyüdüklerinde çok mutsuz insanlar olacaklar.

Güzel çocuk doğurdum diyip çocuğun her karışını kendi uzvuymuş gibi çekip paylaşan bide üstüne onun adına post atan ebeveynler yargılansın. Tacizcilerden farkları olmadığını düşünüyorum" dedi.

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