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Aleyna Tilki'den Hayranlarını Üzecek Haber

Şarkıları kadar spsyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, hayranlarını üzecek haberi sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte haberin detayları...

Aleyna Tilki&#039;den Hayranlarını Üzecek Haber

Aleyna Tilki, hastalık nedeniyle sahnelere ara verdiğini açıkladı.

Aleyna Tilki&#039;den Hayranlarını Üzecek Haber

Instagram'dan eski bir konserini yayınlayan şarkıcı, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar, performansımı izleyip, sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" ifadelerini kullandı. 

Aleyna Tilki&#039;den Hayranlarını Üzecek Haber

"Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum" diyen Tilki, "Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip, şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" açıklamasında bulundu. 

Aleyna Tilki&#039;den Hayranlarını Üzecek Haber
Çorba içtiği anı da yayınlayan Tilki, sokakta ise pembe kar maskesiyle dolaştı. 

Aleyna Tilki&#039;den Hayranlarını Üzecek Haber

Tilki'ye geçmiş olsun mesajı yağdı. 

Aleyna Tilki&#039;den Hayranlarını Üzecek Haber

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