Aleyna Tilki'den Hayranlarını Üzecek Haber

Aleyna Tilki, hastalık nedeniyle sahnelere ara verdiğini açıkladı.

Instagram'dan eski bir konserini yayınlayan şarkıcı, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar, performansımı izleyip, sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" ifadelerini kullandı.

"Sahnelerimi elimden alan kimseye de hakkımı helal etmiyorum" diyen Tilki, "Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip, şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" açıklamasında bulundu.



Çorba içtiği anı da yayınlayan Tilki, sokakta ise pembe kar maskesiyle dolaştı.

Tilki'ye geçmiş olsun mesajı yağdı.

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