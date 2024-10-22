 Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi

Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşinin yıllar önce doktor ihmali sonucu hayatının karardığını söyledi!



Kalaycıoğlu, "Cansu’yu hastaneye götürdük. Apandisit patladı dedi aldı ameliyata. Çıktıktan sonra şeker tüketmesi gerektiğini söyledi biz de meyve yedirdik.



Cansu iki güne yakın uyanamadı. Meğersem kardeşim günlerdir 500 şekerle komadaymış!

Sapasağlam götürdügüm kardeşimi bu halde geri aldık biz hastaneden. Şu an göremiyor, konuşamıyor, hareket edemiyor vs. Yani Cansu doğuştan böyle değil. Kardeşim bir doktor ihmali sonucu bu halde!" dedi.

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