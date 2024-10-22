  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi

Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşinin yıllar önce doktor ihmali sonucu hayatının karardığını söyledi!

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi
Kalaycıoğlu, "Cansu’yu hastaneye götürdük. Apandisit patladı dedi aldı ameliyata. Çıktıktan sonra şeker tüketmesi gerektiğini söyledi biz de meyve yedirdik.

Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi
Cansu iki güne yakın uyanamadı. Meğersem kardeşim günlerdir 500 şekerle komadaymış!

 Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi Cansu'nun doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu söyledi

Sapasağlam götürdügüm kardeşimi bu halde geri aldık biz hastaneden. Şu an göremiyor, konuşamıyor, hareket edemiyor vs. Yani Cansu doğuştan böyle değil. Kardeşim bir doktor ihmali sonucu bu halde!" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tayfun Duygulu ikonik saksafonuna Umutcan için veda ediyor
  Magazin

Tayfun Duygulu ikonik saksafonuna Umutcan için veda ediyor

Vural Çelik paylaşımı ile tepki çeken Gülse Birsel'e, Şenay Gürler'den destek!
  Magazin

Vural Çelik paylaşımı ile tepki çeken Gülse Birsel'e, Şenay Gürler'den destek!

Yönetmen Ebu Bekir Şavkî 12. Boğaziçi Film Festivali’nde Bosphorus Talks’un konuğu oldu
  Kültür - Sanat

Yönetmen Ebu Bekir Şavkî 12. Boğaziçi Film Festivali’nde Bosphorus Talks’un konuğu oldu

Ekin Uzunlar: Hayalimdeki tek yer Liverpool stadı!
  Magazin

Ekin Uzunlar: Hayalimdeki tek yer Liverpool stadı!

Merve Boluğur'un AVM tarzı...
  Magazin

Merve Boluğur'un AVM tarzı...

Cihangir'de dev buluşma
  Magazin

Cihangir'de dev buluşma