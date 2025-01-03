“Aleyna gibi asi bir karakterim”

Son bölümlerdeki oyunculuk performansıyla dikkat çeken Gürkan, BKM imzalı İnci Taneleri’nde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Çarpıcı diyalogları ve dramatik sahneleriyle gündem olan yapımda yer alan oyuncu, Yılmaz Erdoğan’la çalışmayı “Muhteşem bir şey, rüya gibi” şeklinde tanımladı.

“ONUN GİBİ HIRSLARIM YOK”

Milliyet.com.tr Ünlü Sohbetleri’nden Beste Sırapınar’ın sorularını yanıtlayan dik başlı Aleyna karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gürkan, “Aslında ben de asi bir karakterim. Yoksa yoktur, varsa da sonuna kadar giderim. Ötesini de düşünmem. Aleyna sadece biraz daha yüksekten oynayan bir kız. Benim öyle hırslarım yok. Olduğum yerde mutluysam orada kalırım” diye konuştu.

İnci Taneleri her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de.

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