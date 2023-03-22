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Aleyna Eroğlu, Sevgilisi Batuhan Karadeniz'in Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

Aleyna Eroğlu, eski futbolcu Batuhan Karadeniz'den davacı oldu. Aleyna Eroğlu, futbolcuya verdiği 300 bin TL'yi istediğini bunun karşılığında darp edildiğini ve her türlü rapor ve ispatla avukatıyla dava açmak için işlemlere başladıklarını vurguladı.

Aleyna Eroğlu, Sevgilisi Batuhan Karadeniz&#039;in Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

Aleyna Eroğlu, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile yaşadığı aşk sonunda mahkemenin yolunu tuttu.

Aleyna Eroğlu, Sevgilisi Batuhan Karadeniz&#039;in Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

Futbolcudan davacı olan Aleyna Eroğlu, futbolcuya verdiği 300 bin TL'yi istediğini bunun karşılığında darp edildiğini ve her türlü rapor ve ispatla avukatıyla dava açmak için işlemlere başladıklarını vurguladı.

Aleyna Eroğlu, Sevgilisi Batuhan Karadeniz&#039;in Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

İlişkileri sırasında futbolcunun kendisini işleri konusunda engellediğini de ifade eden Aleyna Eroğlu, hastalıklı bir ilişkiden kurtulduğunu son kararı Türk adaletinin vereceğini sözlerine ekledi.

Aleyna Eroğlu, Sevgilisi Batuhan Karadeniz&#039;in Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

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