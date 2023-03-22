Aleyna Eroğlu, Sevgilisi Batuhan Karadeniz'in Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

Aleyna Eroğlu, eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile yaşadığı aşk sonunda mahkemenin yolunu tuttu.

Futbolcudan davacı olan Aleyna Eroğlu, futbolcuya verdiği 300 bin TL'yi istediğini bunun karşılığında darp edildiğini ve her türlü rapor ve ispatla avukatıyla dava açmak için işlemlere başladıklarını vurguladı.

İlişkileri sırasında futbolcunun kendisini işleri konusunda engellediğini de ifade eden Aleyna Eroğlu, hastalıklı bir ilişkiden kurtulduğunu son kararı Türk adaletinin vereceğini sözlerine ekledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.