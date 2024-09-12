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Alexander Mcqueen Sonbahar-Kış 2024 Kampanyası

Fonda Doğu Londra’nın yer aldığı McQueen Sonbahar-Kış 2024 Kampanyası, betondan banklar ve şehri ağ gibi saran sokaklar arasında dolaşarak şehrin farklı karakterlere sahip gençlerinin DNA’larındaki içgüdülerin izini sürüyor. Kampanya, dokunsal, olağandışı ve gergin bir tarzla bütünleşiyor. 

Alexander Mcqueen Sonbahar-Kış 2024 Kampanyası

Sapları sıkıştırılabilen ve vücuda yakın kullanılabilen Sling çantanın sert metalden T şeklindeki tokasının ışıltısı, soğuk bir hissiyat yaratan derin bordo deri ile buluşuyor. Aynı toka, Fringe loafer’ın sarkan püsküllerini de sabitliyor.  

Alexander Mcqueen Sonbahar-Kış 2024 Kampanyası

Üste oturan, giyeni koza gibi saran parçalar, duyusal haz veren güçlü shearling yünle buluşurken, modern hayatın katılaşmış parçalarıyla bir çatışma yaşıyor. 

Alexander Mcqueen Sonbahar-Kış 2024 Kampanyası

 

 

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