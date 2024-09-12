Alexander Mcqueen Sonbahar-Kış 2024 Kampanyası

Sapları sıkıştırılabilen ve vücuda yakın kullanılabilen Sling çantanın sert metalden T şeklindeki tokasının ışıltısı, soğuk bir hissiyat yaratan derin bordo deri ile buluşuyor. Aynı toka, Fringe loafer’ın sarkan püsküllerini de sabitliyor.

Üste oturan, giyeni koza gibi saran parçalar, duyusal haz veren güçlü shearling yünle buluşurken, modern hayatın katılaşmış parçalarıyla bir çatışma yaşıyor.

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