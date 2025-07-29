  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Alex Tataryan’dan 20 yıl sonra duygusal bir geri dönüş

Alex Tataryan’dan 20 yıl sonra duygusal bir geri dönüş

Alex Tataryan’dan 20 yıl sonra duygusal bir geri dönüş

Müziğin duygulara dokunduğu, anıları canlandırdığı nadir parçalardan biri olan Aşk Senin Adın, tam 20 yıl sonra yepyeni bir ruhla geri dönüyor.

 Alex Tataryan’dan 20 yıl sonra duygusal bir geri dönüş

Şarkının zamana meydan okuyan sözleri ve dokunaklı melodisi, Alex Tataryan’ın modern dokunuşlarıyla adeta yeniden hayat buldu.

 Alex Tataryan’dan 20 yıl sonra duygusal bir geri dönüş


"Bu şarkı benim için bir zaman kapsülü..." diyen Alex Tataryan, geçmişin izlerini bugünün elektronik tınılarıyla harmanlayarak nostaljiyle yeniliği aynı potada eritiyor. Sidechain efektlerle nefes alan düzenleme, dinleyeni duygusal bir dans pistine davet ediyor.

 Alex Tataryan’dan 20 yıl sonra duygusal bir geri dönüş


Kaçarım bu şehirden, Bana seni seven bir kalp bile bırakmadın... gibi hafızalara kazınan dizeler, bu remake ile tekrar dillerde. Hem eskiye özlem duyanlar hem de yeni müzik arayışında olanlar için “Aşk Senin Adın”, tam anlamıyla duygusal bir geçiş kapısı sunuyor. Yeniden yorumlanan Aşk Senin Adın, sadece dinleyicilerin değil, radyo istasyonlarının da favorisi haline geldi. Türkiye genelinde birçok radyo, şarkıyı rotasyonuna alarak sıkça çalmaya başladı. Duygusal altyapısı ve modern düzenlemesiyle dikkat çeken parça, listelerdeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

Alex Tataryan’dan 20 yıl sonra duygusal bir geri dönüş

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Elif Çohaz’dan yazın ruhunu taşıyan yeni şarkı: Yelkenler
  Magazin

Elif Çohaz’dan yazın ruhunu taşıyan yeni şarkı: Yelkenler

Bruksizm hakkında bilmeniz gereken her şey
  Yaşam - Sağlık

Bruksizm hakkında bilmeniz gereken her şey

Adım Farah İtalya'da
  Magazin

Adım Farah İtalya'da

Serkan Kaya Bodrum’u coşturdu
  Magazin

Serkan Kaya Bodrum’u coşturdu

Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı
  Magazin

Seren Akıska yeni klibinde Tanyeli’yi unutmadı

Biran Damla Yılmaz evleniyor
  Magazin

Biran Damla Yılmaz evleniyor