‘Alex Honnold ile Arktik Tırmanışı’ National Geographic ekranlarında

Oscar ödüllü Free Solo’dan tanıdığımız Alex Honnold, dünyanın tırmanılmamış en yüksek kaya yüzeylerinden birine ilk tırmanışı yapmak için Doğu Grönland'a altı haftalık bir keşif gezisi düzenliyor. Bir tırmanış gezisinden çok daha fazlasını gerçekleştiren Alex ve ekibi, buzul uzmanı Heidi Sevestre'nin yardımıyla iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'nun bu ücra köşesindeki buzulların, buz örtülerinin ve fiyortların üzerindeki etkisini araştırıyor.

Üç bölümlük “Alex Honnold ile Arktik Tırmanışı” 9 Şubat Cuma saat 20.00’de üç bölümü art arda yayınlanacak şekilde National Geographic’te izleyicilerle buluşuyor. Tekrar bölümleri ise yine Şubat ayı içerisinde 11’inden itibaren her Pazar saat 21.00’de ekranlara gelecek.

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