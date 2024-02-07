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‘Alex Honnold ile Arktik Tırmanışı’ National Geographic ekranlarında

Üç bölümlük ‘Alex Honnold ile Arktik Tırmanışı’ 9 Şubat Cuma 20.00’de tüm bölümleriyle National Geographic ekranlarında…

‘Alex Honnold ile Arktik Tırmanışı’ National Geographic ekranlarında

Oscar ödüllü Free Solo’dan tanıdığımız Alex Honnold, dünyanın tırmanılmamış en yüksek kaya yüzeylerinden birine ilk tırmanışı yapmak için Doğu Grönland'a altı haftalık bir keşif gezisi düzenliyor. Bir tırmanış gezisinden çok daha fazlasını gerçekleştiren Alex ve ekibi, buzul uzmanı Heidi Sevestre'nin yardımıyla iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu'nun bu ücra köşesindeki buzulların, buz örtülerinin ve fiyortların üzerindeki etkisini araştırıyor. 

Üç bölümlük “Alex Honnold ile Arktik Tırmanışı” 9 Şubat Cuma saat 20.00’de üç bölümü art arda yayınlanacak şekilde National Geographic’te izleyicilerle buluşuyor. Tekrar bölümleri ise yine Şubat ayı içerisinde 11’inden itibaren her Pazar saat 21.00’de ekranlara gelecek. 

Bilimin, keşfin ve hikâye anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir süredir dünyanın en güvenilir markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden iddialı yapımlarını D-Smart, Digiturk ve TOD, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izleyebilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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