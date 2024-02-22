ALEM Dergisi 30’uncu yaşını Çırağan Sarayı’nda kutladı

Trendleri belirleyen, gerçekleştirdiği davetlerle sektöre yenilik kazandıran, yapılmayanı yapma cesareti gösteren ALEM Dergisi ve premium otomobil markası Lexus ana sponsorluğunda gerçekleşen davet; Leyla Alaton, Saadet Işıl Aksoy, Doğukan Güngör, Nesrin Cavadzade, Melisa Tapan, Zeynep Demirel ve Belçim Bilgin’ in yer aldığı davet ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu’nun açılış konuşmasıyla başlarken gecede Çırağan Sarayı Genel Müdürü Ralph Radtke ALEM’ in 30’uncu yaş günü için bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

ALEM Dergisi arşivinden yakın geçmişe tanıklık eden özel fotoğraflar Çırağan Sarayı’nın duvarlarını süslerken sarayın ihtişamı, ALEM Dergisi’nin nitelikli haberleri ve çekimleri ile buluşarak ambiyansın tarihsel zenginliğini farklı bir açıdan ortaya koydu.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, konukların bir kısmı kendi yer aldıkları fotoğraf karelerini incelerken zaman tünelinde duygusal bir yolculuğa çıktılar.

Gecenin ilerleyen saatlerinde konuklar Lexus’un yeni modelleri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı da yakaladılar.

Aynı zamanda Nebi Birgi’nin muhteşem performansına ADCO’nun lezzetli tatları eşlik etti. DJ Aksak’ın seçkisinin ayrı bir renk kattığı kutlama partis geride eğlenceli anılar bıraktı.

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