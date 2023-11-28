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Albüm şarkılarını ilk kez seslendirdi

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünden taht kurmaya devam eden Buray, konser maratonuna dur durak demeden devam ediyor. Sırasıyla Jolly Joker Kıyı İstanbul ve Vadistanbul’un ardından önceki akşamda Denizli’de sahne alan Buray’ı binlerce hayranı dinlemeye gelirken üç konserinde sold out geçti.

Albüm şarkılarını ilk kez seslendirdi

Son çıkardığı albümü “Al Senin Olsun Dünya” ile tüm dijital platformlarda beklendiği gibi kısa süre içerisinde en çok dinlenenler arasında yer alan Buray, albümündeki şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan ilk kez seslendirdi.

Albüm şarkılarını ilk kez seslendirdi

Konser alanını tıklım tıklım dolduran müzikseverlerin albümdeki bütün şarkılarda başarılı sanatçıya eşlik etmesiyle birlikte duygularını dile getiren Buray,  “Albümün kısa süre önce çıkmasına rağmen, bütün şarkıları ezberlemişsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim iyi ki varsınız” dedi.

Albüm şarkılarını ilk kez seslendirdi

Bestelediği şarkılarının hepsinin birçok anıları olduğunu dile getiren Buray, “Dünyanın her bölgesinden, farklı hisleri ve duyguları size müzik ile ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Muhteşem performansıyla hayranlarını unutulmaz bir gece yaşatan Buray, alkışlar eşliğinde indiği sahneden yoğun istek üzerine bis yaparak konserini tamamladı.

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