Albüm şarkılarını ilk kez seslendirdi

Son çıkardığı albümü “Al Senin Olsun Dünya” ile tüm dijital platformlarda beklendiği gibi kısa süre içerisinde en çok dinlenenler arasında yer alan Buray, albümündeki şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan ilk kez seslendirdi.

Konser alanını tıklım tıklım dolduran müzikseverlerin albümdeki bütün şarkılarda başarılı sanatçıya eşlik etmesiyle birlikte duygularını dile getiren Buray, “Albümün kısa süre önce çıkmasına rağmen, bütün şarkıları ezberlemişsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim iyi ki varsınız” dedi.

Bestelediği şarkılarının hepsinin birçok anıları olduğunu dile getiren Buray, “Dünyanın her bölgesinden, farklı hisleri ve duyguları size müzik ile ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Muhteşem performansıyla hayranlarını unutulmaz bir gece yaşatan Buray, alkışlar eşliğinde indiği sahneden yoğun istek üzerine bis yaparak konserini tamamladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.