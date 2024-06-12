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Alarga geliyor

Zafer Algöz ve şarkıcı Hakan Altun'un bir ay boyunca 35 metrelik bir gület teknede çektiği 'Alarga' geliyor. İşte detaylar...

Alarga geliyor

Yapımcılığını oyuncu Umut Kurt'un yaptığı Alarga isimli You tube programının ilk bölüm izlemesi, önceki akşam Armutlu'da bulunan Hiema isimli mekanda yapıldı. Oyuncu Zafer Algöz ve şarkıcı Hakan Altun'un bir ay boyunca 35 metrelik bir gület teknede Fedon, Şevval Sam, Bülent İnal, Berkay, Zeynep Bastık ve Aslıhan Gürbüz gibi bir çok ünlü ismi ağırladı.

 Alarga geliyor

Bu süre boyunca iki isme şef Ecem Çebi ve kaptan Aziz Çelebi eşlik etti İzleme öncesi soruları yanıtlayan ekip, şunları söyledi. Yapımcı Umut Kurt, "Müthiş bir ekip bir araya geldik. Bir ay boyunca Bodrum'da bir teknede yaşadık. Hemde gelen konuklarımızla birlikte eğlenceli anlar yaşadık. Denenmemiş bir şeyi denedik. Ortaya çok güzel bir iş çıktı" dedi.

Alarga geliyor

Gazetecilerin, "Gelen konukların arkasından gıybet yapıldı mı?'' sorusuna Hakan Altun, Zafer Algöz'ü işaret ederek, "Yapıldı" diye espri yaptı. Zafer Algöz, "Her bölüm iki konuğu misafir ettik. Birlikte güldük eğlendik. Şarkılar söyledik. Ama programın konsepti gereği de konuk gittikten sonra da arkasından gömdük. Daha doğrusu ben gömdüm. En çok Fedon abiyi gömdük. Ama izin aldık. Fedon abiye sezonu aç dedik. Sponsoru ve anlaşması varmış Çok yalvardık ama denize girmedi" dedi. Hakan Altun ise, "Çekimler Bodrum'da oldu. Şahaneydi. Benim için zor olmadı. Zaten ben Bodrum'da yaşıyorum. Güldük, eğlendik. İnşallah izleyenlerde çok keyif alır. Benim için çok unutulmaz bir anı oldu" dedi. Şarkıcı Oğuzhan Koç'ta geceye katılanlar arasındaydı.

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