Alara ve Divxrse'den yeni hit

Şarkının bestesi Yurdanur Alara Temoçin, Yiğit Alp Fırat ve Kamercan İzvermez'e ait. Söz yazarlığını ise Kamercan İzvermez üstlendi. Aranjör koltuğunda Yiğit Alp Fırat ve Furkan Celalettin Otlubel oturuyor. Klip yönetmenliğini ise Arthur üstlendi.

"Alorina", Sony Müzik dağıtımı ve Fiu Records etiketiyle çıkacak. Alara, daha önceki şarkısı "Son Bir Kere Sevişelim" ile 1.450.000 dinlenme alarak büyük bir başarı elde etmişti.

Alara ve Divxrse, "Alorina" ile müzik kariyerlerine yeni bir soluk getiriyor. Bu şarkı, reggaetonun enerjik ritimleriyle dinleyicileri hareketlendirmeyi hedefliyor.

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