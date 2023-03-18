Alara Bozbey: Zor Sevip Zor Vazgeçiyorum

Alara Bozbey önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafede arkadaşları ile birlikte oturan oyuncu kendisini basın mensuplarının beklediğini öğrenince dışarı çıkarak "Arkadaşlar hava çok soğuk üşümeyin, buyurun konuşalım." diyerek takdir topladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alara Bozbey "Kızılcık Şerbeti dizisinden senaryo gereği ayrılmak zorunda kaldım, tadı damağımda kaldı diyebilirim, benim için ilginç ve güzel bir karakter oldu, sosyal medyadan da çok güzel tepkiler aldım." dedi. Yeni projeleri değerlendirmeye aldığını ve senaryo okumaya tekrar başladığını söyleyen Alara Bozbey, yazlık bir dizide rol alabileceğini de sözlerine ekledi.

Özel hayatıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Bozbey "İlişkilerimde belirli ölçüde taviz verebilirim ama bu taviz beni mutsuz edecekse kesinlikle taviz vermem çünkü ben mutsuz olduğumda karşı tarafı da mutsuz ediyorum, zor bir kadın değilim ama bir şeyleri denemeye çok açık değilim, zor sevdiğim için zor bırakıyorum ondan dolayı dikkatli davranıyorum, aşka hala inananlardanım, şimşek gibi anlık bir şey, hoşlanmak ya da konuştukça birbirimizi sevmek durumu değil bu, ben ilk görüşte aşka inananlardanım ama çok da hoş bir şey değil bu çünkü elinizden kontrol gidiyor." diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Son olarak Kahramanmaraş depremi ile ilgili gelen sorular karşısında gözleri dolan Alara Bozbey "Büyük bir felaket, arkadaşlarımın ailesinden çok kayıpları oldu, ben deprem bölgesine gittiğimde gözlerime inanamadım, beni en çok duygulandıran da o çaresizlikteki insanların hala bizleri görünce 'Siz misafirsiniz!' diyerek bizlere lokum, bisküvi ve çay ikram etmeye çalışmaları oldu. Biz gerçekten harika bir ülkeyiz, çocuklar çok sevindi, çocukların en çok sevindiği şey de onlara futbol topu getirmemiz oldu, onlarla birlikte öpüştük, koklaştık ve oyunlar oynadık. Elimden geldiğince mutlu etmeye ve yardımcı olmaya çalıştım. Önümüzde ki hafta tekrar gidip elimden geleni yapmaya devam edeceğim." dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.