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Alara Bozbey: Heyecan duyduğum hikâyeler var

“Kızılcık Şerbeti” dizisinden sonra şimdi “Bir Sevdadır”da yer alan Alara Bozbey; oyunculuğa adım atışını, tiyatro sahnesine ilk çıkışını, çocukluğunu ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Alara Bozbey: Heyecan duyduğum hikâyeler var

"Yeni sezonda çekilecek çok güzel diziler var, hem dijitale hem TV’ye. Heyecan duyduğum hikâyeler var, heyecanımızı ayakta tutacak projelerle yeni sezona güzel bir giriş yapacağız umarım" açıklamasında bulunan Alara Bozbey bir tiyatro oyuncusu olarak sahneye çıktığı ilk anını da paylaştı. O anı hiçbir zaman unutamayacağını ifade eden başarılı oyuncu şunları söyledi:

Alara Bozbey: Heyecan duyduğum hikâyeler var

"Çok panikledim, kuş gibi titredim. Heyecandan başım dönüyor, midem bulanıyor, dizlerim birbirine çarpıyordu. Bütün metni unuttuğumu düşündüm ve çocukken hayal ettiğim anı yaşamak için dakikalar sayıyordum. Hayal ettiğim şey artık önümdeydi fakat yaşayacağım anı hiç hayal etmediğim için çok heyecanlandım. Çok güzeldi! Herkesin, hayalini kurduğu şeyi yaşamasını diliyorum. Muazzam bir duygu."

Alara Bozbey: Heyecan duyduğum hikâyeler var

Oyunculuk yapmanın hep içinden gelen bir şey olduğunu da söyleyen Bozbey "İlginç bir karakter gördüğümde direkt onu taklit ediyor, herkesi eğlendiriyordum çocukken. Sonrasında bu yolculuğa başladım; eğitim, dizi derken tüm zorluklarına rağmen hiç vazgeçmedim bu aşktan" açıklamasında bulundu.

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