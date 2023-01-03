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Alanya’da Yıldızlar Geçidi

İlki gerçekleştirilen “Alanya Yıldızlar Geçidi Ödül Töreni”, pek çok ünlü ismi bir arada buluşturdu. Spor, iş ve sanat dünyasından isimlerin bir araya geldiği gecede resmen şıklık yarışı vardı. Gecede sahne alan Hande Yener ve Işın Karaca bir birinden güzel şarkıları seslendirerek konser verdi.

Alanya’da Yıldızlar Geçidi

Alanya Illusion Event Hall’de gerçekleştirilen gecede Buket Aydın ve Şenol İpek sunuculuğun yaptı. "Alanya Yıldızlar Geçidi Ödül Töreni”, adeta yıldız yağmuruna sahne oldu. Gecede bir çok isim ödüllerine layık görüldü. Umut Akyürek, Wilma Elles, Ece Mumay, Seren Uzun, Eda Sakız, Nigar Muharrem, Tuğba Ünal, Recep Demiray, Engin Demircioğlu, Hakan Çankaya ve Cankan grubunun üyeleri Malik Ayhan ile Fatih Altıntaş’ın da aralarında olduğu pek çok isim yer aldı.

Alanya’da Yıldızlar Geçidi
 
Gecenin finalinde sahneye çıkan Işın Karaca ve Hande Yener ise verdikleri konserler ile eğlenceyi zirveye çıkardılar.

Alanya’da Yıldızlar Geçidi

Illusion event Hall sahibi Sait Alibeyoğlu ödül törenine gelen davetlilere büyük ilgi gösterdi.
 

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