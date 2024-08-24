Son yıllarda Bodrum, Çeşme ve Alaçatı'da fahiş fiyat politikası yüzünden bu sene birçok yerin boş kaldığı dikkat çekmişti.

Tatil beldesinin gözlerinden biri olan ve her sene turistlerin akın ettiği Alaçatı'da dün gece sokakların boş kaldığı görüldü.



İlk kez Alaçatı sokaklarının bu derecede boş olması görenleri şaşırttı.



Hafta sonu ve ağustos ayı olmasına rağmen Alaçatı sokaklarının boş kalması dikkat çekti.



Bu sene birçok vatandaş, fiyatların ucuz olması nedeniyle yurt dışı tatilini tercih etti.

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