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Alaçatı sokakları ilk kez bomboş!

Alaçatı sokakları ilk kez bomboş! İşte detaylar...

Alaçatı sokakları ilk kez bomboş!

Son yıllarda Bodrum, Çeşme ve Alaçatı'da fahiş fiyat politikası yüzünden bu sene birçok yerin boş kaldığı dikkat çekmişti.

 Alaçatı sokakları ilk kez bomboş!

Tatil beldesinin gözlerinden biri olan ve her sene turistlerin akın ettiği Alaçatı'da dün gece sokakların boş kaldığı görüldü.

Alaçatı sokakları ilk kez bomboş!
İlk kez Alaçatı sokaklarının bu derecede boş olması görenleri şaşırttı.

Alaçatı sokakları ilk kez bomboş!
Hafta sonu ve ağustos ayı olmasına rağmen Alaçatı sokaklarının boş kalması dikkat çekti.

Alaçatı sokakları ilk kez bomboş!
Bu sene birçok vatandaş, fiyatların ucuz olması nedeniyle yurt dışı tatilini tercih etti.

 

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