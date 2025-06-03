 Alaçatı'da müzik şov!

Ebo, Era7capone, Poizi, Batuflex ve Jeffredd, yazın coşkusunu ikiye katlayacak. Ünlü isimler, sezonun açıldığı Alaçatı'da tatilcilere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Fenomen isimler, 7 Haziran'da Mon Cheri ByThree Beach & Pool Alaçatı'da muhteşem deniz manzarası karşısında harika bir müzik deneyimi sunacak.

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