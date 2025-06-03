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Alaçatı'da müzik şov!

Alaçatı'da müzik şov!

Alaçatı'da müzik şov!

Ebo, Era7capone, Poizi, Batuflex ve Jeffredd, yazın coşkusunu ikiye katlayacak. Ünlü isimler, sezonun açıldığı Alaçatı'da tatilcilere unutulmaz bir gün yaşatacak.

 Alaçatı'da müzik şov!

Fenomen isimler, 7 Haziran'da Mon Cheri ByThree Beach & Pool Alaçatı'da muhteşem deniz manzarası karşısında harika bir müzik deneyimi sunacak.

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