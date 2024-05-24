Alaçatı'da Fransız esintisi

Alaçatı’nın tam kalbinde Hacımemiş Köyiçi’nde yer alan Rhea Alaçatı Hotel, 15 odasıyla misafirlerine hizmet veriyor.

Her odasında farklı tasarımlar sunan Rhea Alaçatı, ünlü cafe restaurant ve gece kulüplerine 1-2 dakika yürüme mesafesin de olup sessiz ve geniş bir sokakta yer almaktadır.

Havuz başında keyifli sohbetler yapabileceğiniz geniş bir bahçesi bulunan otelin havuz barıda da çok keyifli.

Alaçatı’nın kendi yerel üreticilerinden alınan mahsullerle hazırlanan kahvaltısı ile fark yaratan Rhea Alaçatı 12 ay misafirlerine hizmet verecek.

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