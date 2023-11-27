Akmerkez, 30’uncu yılını İzel-Çelik-Ercan konseri ile kutluyor

30 yıldır İstanbul’un kalbinde yer alan Akmerkez, 1993’ten bu yana bünyesinde yer alan seçkin marka ve mağazaları, eğlence noktaları ve yeme-içme alanlarıyla, keyifli deneyimin adresi ve kentin en gözde buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Akmerkez, 30 Kasım saat 19.00’de ücretsiz gerçekleşecek İzel-Çelik-Ercan konseri ile 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine müzik şöleni sunacak.

Efsane şarkılarla müzik şöleni

“Özledim” ve “Dönmelisin” gibi şarkılarıyla efsane haline gelen 90’lar Türk popunun güçlü müzik gruplarından İzel-Çelik-Ercan’la müzik ve eğlenceye doyacak Akmerkez misafirleri, geçmişe de keyifli bir yolculuk yapacak. Akmerkez’in 30. yıldönümüne özel bu keyifli Konser, etkinlik alanında gerçekleşecek.

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