 AKM'de Züleyha Ortak'la kültür yolunda sınırsız sohbetler

Züleyha Ortak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul AKM’de gerçekleşen durağında psikolog ve yazar Beyhan Budak’ı konuk etti.

Züleyha Ortak moderatörlüğündeki söyleşi yine yoğun ilgi gördü. "Kaliteli İlişkiler" temalı sohbet öncesinde ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şehir şehir dolaşarak 12’inci durak olan İstanbul'da sevenleriyle buluşan Ortak ve Budak, gördükleri ilgiden memnuniyetlerini dile getirdi.

Züleyha Ortak, “Sayın hocamla keyifli, verimli ve insanların kalbine dokunan söyleşiler gerçekleştirdik. 7’den 77’ye her yaştan insanın ilgisini, motivasyonunu ve özlemlerini görüyoruz. Onlarla aramızda derin bir bağ oluşuyor. Van bizi en çok etkileyen şehirlerden biriydi, geniş yaş grubundan insanlarla temas ettik. Ulaşamadığımız birçok insan olabilir, ama karanlık taraftan çıkmalarına bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. İnşallah seneye daha fazla şehirde onlarla kucaklaşırız, sürekli ‘Bizim şehrimize de gelin’ diye davetler alıyoruz” dedi.

Beyhan Budak ise, “İstanbul’dan sonra üç şehirde daha olacağız. En çok dikkatimi çeken şey, insanların kaygılı ve mutsuz hissetmeleri. Züleyha Ortak ile yaptığımız bu etkinliklerde onların bu duygularına bir nebze olsun şifa olmak gerçekten çok kıymetli.

Söyleşilerden sonra insanların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek, o anların enerjisini hissetmek büyük bir mutluluk. Umarım bu yolculuk devam eder ve daha çok insana dokunabiliriz. İlişkilerden, iyi hissetmekten, zor zamanlarda mücadele etmekten bahsettik; bunlar hayatın küçük reçeteleri. Umarım daha çok kişiye fayda sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

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