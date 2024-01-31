 Akın Akınözü'nün Marakeş paylaşımına sevgilisi Sandra Pestemalciyan kayıtsız kalmadı! İlk yorumu Sandra Pestemalciyan yaptı

Akın Akınözü, bir Fransız kozmetik markasının reklam çekimi için Marakeş'e gitti.

Oyuncu, Marakeş'ten fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Akınözü'ne ilk yorumu uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan yaptı.



Sandra Pestemalciyan, sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi koydu.

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