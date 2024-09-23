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Akın Akınözü'nden doğum gününde duygusal mesaj!

Akın Akınözü'nden doğum gününde duygusal mesaj! İşte detaylar...

Akın Akınözü'nden doğum gününde duygusal mesaj!

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

Akın Akınözü'nden doğum gününde duygusal mesaj!
Oyuncu, doğum gününde annesine duygusal bir mesaj paylaştı.

Akın Akınözü'nden doğum gününde duygusal mesaj!
Annesiyle nostalji fotoğrafını paylaşan Akınözü, "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde, daha da iyi anlıyorum.

Akın Akınözü'nden doğum gününde duygusal mesaj!
Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem. Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum.

Akın Akınözü'nden doğum gününde duygusal mesaj!
Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum" dedi.

 

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