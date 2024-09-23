Akın Akınözü'nden doğum gününde duygusal mesaj!

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.



Oyuncu, doğum gününde annesine duygusal bir mesaj paylaştı.



Annesiyle nostalji fotoğrafını paylaşan Akınözü, "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde, daha da iyi anlıyorum.



Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem. Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum.



Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum" dedi.

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