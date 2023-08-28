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Akın Akınözü hastane çıkışı görüntülenince panik oldu!

Akın Akınözü hastane çıkışı görüntülenince panik oldu! İşte detaylar...

Akın Akınözü hastane çıkışı görüntülenince panik oldu!

Akın Akınözü, Nişantaşı’nda bulunan Amerikan Hastanesi çıkışı görüntülendi.

 Akın Akınözü hastane çıkışı görüntülenince panik oldu!

Hastane çıkışı telefonla konuşan oyuncu, basın mensuplarının soru sormasını engellemek için telefonunu bir an olsun kulağından indirmedi.

 Akın Akınözü hastane çıkışı görüntülenince panik oldu!

Hızlı adımlarla arabasına binen Akınözü’nün neden hastaneye gittiği ise merak konusu oldu.

Akın Akınözü hastane çıkışı görüntülenince panik oldu!

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