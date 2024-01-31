 Akın Akınözü dünyaya açılıyor

Akın Akınözü, bir Fransız kozmetik markasının reklam çekimi için Marakeş'e gitti.



Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip oyuncunun reklam filmi dünyanın birçok ülkesinde

eş zamanlı olarak yayınlanacak.



Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Latin Amerika ülkeleri ve Rusya’da da hayran kitlesine sahip olan Akınözü'nün yeni dizisi “Aile Albümü” ise çok yakın bir zamanda ATV ekranlarında olacak.

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