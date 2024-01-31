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Akın Akınözü dünyaya açılıyor

Ünlü oyuncu Akın Akınözü dünyaya açılıyor. İşte detaylar...

Akın Akınözü dünyaya açılıyor

Akın Akınözü, bir Fransız kozmetik markasının reklam çekimi için Marakeş'e gitti.

Akın Akınözü dünyaya açılıyor
Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip oyuncunun reklam filmi dünyanın birçok ülkesinde

 Akın Akınözü dünyaya açılıyor

eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Akın Akınözü dünyaya açılıyor
Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Latin Amerika ülkeleri ve Rusya’da da hayran kitlesine sahip olan Akınözü'nün yeni dizisi “Aile Albümü” ise çok yakın bir zamanda ATV ekranlarında olacak. 

 

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