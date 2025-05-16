 Akıldan Kalbe oyuncuları Cannes'da

Başrolünü oynadığı, performansıyla çok beğenilen Akıldan Kalbe, filminin özel gösterimi için Cannes'a giden ünlü oyuncu Kerem Alışık;

oğlu Sadri Alışık ünlü sanatçı İsmail Özkan ve eşi Esra Özkan'la Carlton Otel'de özel davette biraraya geldi.

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