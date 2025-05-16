  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Akıldan Kalbe oyuncuları Cannes'da

Akıldan Kalbe oyuncuları Cannes'da. İşte detaylar...

Akıldan Kalbe oyuncuları Cannes'da

Başrolünü oynadığı, performansıyla çok beğenilen Akıldan Kalbe, filminin özel gösterimi için Cannes'a giden ünlü oyuncu Kerem Alışık;

 Akıldan Kalbe oyuncuları Cannes'da

oğlu Sadri Alışık ünlü sanatçı İsmail Özkan ve eşi Esra Özkan'la Carlton Otel'de özel davette biraraya geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı
  Magazin

Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı

Emine Ün'ün dram isteği
  Magazin

Emine Ün'ün dram isteği

Barış Alper Yılmaz'dan Down Cafe’ye destek
  Magazin

Barış Alper Yılmaz'dan Down Cafe’ye destek

Nesrin Cavadzade'den yatak pozları!
  Magazin

Nesrin Cavadzade'den yatak pozları!

Hollywood’ta Aras Aydın rüzgarı!
  Magazin

Hollywood’ta Aras Aydın rüzgarı!

Türkiye'de yetişkin animasyonuna açılan kapı
  Magazin

Türkiye'de yetişkin animasyonuna açılan kapı