 'Akıldan Kalbe' filminin hazırlıkları tamamlandı!

Sinehane ve Üs Yapım ortaklığı ile hazırlanan “Akıldan Kalbe” sinema filmi, hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek sevgi ve fedakarlığı anlatan sıradışı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ile sezonun en iddialı sinema filmi olmaya hazırlanıyor. Başrollerinde; Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler, Batuhan Bayar gibi başarılı isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu oturuyor.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal ve Burhan Gün’ün üstlendiği Akıldan Kalbe filmi için ön hazırlıklar tamamlandı. Eylül ayının ilk haftası sete çıkacak olan film, çok yakında beyazperde de izleyicisi ile buluşacak.

Süreyya Yaşar Önal’ın sahibi olduğu ÜS Yapım, daha önce “Elimi Bırakma, Benim Adım Melek, İkimizin Sırrı ve Kara Tahta” gibi dizi projeleri ile Türkiye ve dünyada çok konuşulan yapımlara da imzasını atmıştı.

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