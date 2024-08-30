  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Akıldan Kalbe' filminin hazırlıkları tamamlandı!

'Akıldan Kalbe' filminin hazırlıkları tamamlandı! İşte detaylar...

'Akıldan Kalbe' filminin hazırlıkları tamamlandı!

Sinehane ve Üs Yapım ortaklığı ile hazırlanan “Akıldan Kalbe” sinema filmi, hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek sevgi ve fedakarlığı anlatan sıradışı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ile sezonun en iddialı sinema filmi olmaya hazırlanıyor. Başrollerinde; Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler, Batuhan Bayar gibi başarılı isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu oturuyor.

 'Akıldan Kalbe' filminin hazırlıkları tamamlandı!

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal ve Burhan Gün’ün üstlendiği Akıldan Kalbe filmi için ön hazırlıklar tamamlandı. Eylül ayının ilk haftası sete çıkacak olan film, çok yakında beyazperde de izleyicisi ile buluşacak.

 'Akıldan Kalbe' filminin hazırlıkları tamamlandı!

Süreyya Yaşar Önal’ın sahibi olduğu ÜS Yapım, daha önce “Elimi Bırakma, Benim Adım Melek, İkimizin Sırrı ve Kara Tahta” gibi dizi projeleri ile Türkiye ve dünyada çok konuşulan yapımlara da imzasını atmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte sebebi...
  Magazin

Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte sebebi...

İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
  Magazin

İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur hakkında sert açıklamalarda bulundu!
  Magazin

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur hakkında sert açıklamalarda bulundu!

Şimal kötü haberi duyurdu
  Gündem

Şimal kötü haberi duyurdu

'Dedemin Gözyaşları' filminin ilk fragmanı yayınlandı
  Magazin

'Dedemin Gözyaşları' filminin ilk fragmanı yayınlandı

Tayfun Duygulu'dan Çeşme'de milli coşku
  Magazin

Tayfun Duygulu'dan Çeşme'de milli coşku