 Akbatı, Cumhuriyetin 100. Yılını konser ve etkinliklerle kutlayacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanan Akbatı, unutulmaz etkinliklere imza atacak. Çocukların gözünden Cumhuriyet resim sergisinden Atatürk ile hatıra fotoğrafı köşesine, bando ve koro dinletisinden dans gösterilerine bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak Akbatı, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Gonca Vuslateri'nin yorumuyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Hakan Meriçliler'in eşsiz sesiyle seslendireceği şiirlerle büyüleyici bir atmosfere taşıyacak. Alışveriş, eğlence ve lezzetin bir arada olduğu birbirinden keyifli etkinlilere ev sahipliği yapan Akbatı, Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Misafirlerine, unutulmaz bir 100. yıl deneyimi yaşatacak Akbatı, her yaştan ziyaretçisini kutlamalara davet ediyor. Çocukların gözünden Cumhuriyet resim sergisinden Atatürk ile hatıra fotoğraf köşesine, bando ve koro dinletisinden dans gösterilerine bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak Akbatı’da Cumhuriyet coşkusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan Gonca Vuslateri'nin yorumuyla ve Hakan Meriçliler'in eşsiz sesiyle seslendireceği şiirlerle sona erecek.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA GONCA VUSLATERİ VE HAKAN MERİÇLİLER AKBATI’DA

Cumhuriyetin 100. Yılında da ziyaretçilerini sanatla buluşturmayı hedefleyen Akbatı, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini her fırsatta dile getiren sanatçılardan Gonca Vuslateri ve Hakan Meriçliler ile Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirecekleri unutulmaz bir etkinliğe imza atacak. Misafirler, Gonca Vuslateri'nin yorumuyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinlerken, Hakan Meriçliler'in eşsiz sesiyle seslendireceği şiirlerle Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusunu doyasıya yaşayacak. Ayrıca ziyaretçiler bu eşsiz günü Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e özel fotoğraf köşesinde hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştirme fırsatı yakalayacak.

CUMHURİYET KOROSU AKBATI’DA

Doğa Kolejleri Bahçeşehir Kampüsü öğrencilerinden oluşan Cumhuriyet Korosu, Atatürk ve Cumhuriyet için yazılmış en özel şarkıları Akbatı misafirleri için seslendirecek. Bu özel repertuar, misafirleri özgün ve duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Ayrıca öğrencilerin, Cumhuriyet coşkusunu gün boyu Akbatı’nın dört bir yanına taşıyacak Cumhuriyet Bandosu’nun yanı sıra misafirler, "Cumhuriyet Bayramı Görsel Sanatlar" resim sergisi ile minik sanatçıların yaratıcılıklarını paylaşmalarına destek olacak. Akbatı, çocukların, Cumhuriyet bilincini kazanmalarını teşvik eden ve Cumhuriyet sevgilerini yansıtan rengarenk işleri misafirlerin beğenisine sunulacak.

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