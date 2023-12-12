  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Akbank Sanat’ta simyasal bir yolculuk  

Dansın birleştirici gücüne kapılarını açan Akbank Sanat, 16 Aralık Cumartesi günü saat 20:00’da görsel ve fiziksel şiirler üreten disiplinler arası sanatçı Andrea Hackl’in hazırladığı “Dreamer” performansına I.D.F Istanbul ve Avusturya Kültür Ofisi İstanbul ile birlikte ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat’ta simyasal bir yolculuk  

Kısa filmlerden oluşan disiplinler arası canlı performans “Dreamer” ile izleyiciler müzik, film, şiir, görsel sanat çalışmalarına şahit olacak. Dünya ve doğa ile olan bağı kucaklayan “Dreamer”, tüm unsurların özünde birbirine bağlı olmasını kutlayacak. 

DREAMER

Sanatçı: Andrea Hackl (konsept, koreografi, film / görseller & dans) 

Tarih: 16 Aralık 2023

Saat: 20.00

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sağlığımızı tehdit eden görünmez düşman demir eksikliği
 

Sağlığımızı tehdit eden görünmez düşman demir eksikliği

Selin Erberk Gurdikyan mezun oldu
  Magazin

Selin Erberk Gurdikyan mezun oldu

'Güneşi Beklerken Simitçi' filminin galası yapıldı
  Magazin

'Güneşi Beklerken Simitçi' filminin galası yapıldı

'Tarkan'ın Baldızı' olarak ünlenen Berna Öztürk'ten çarpıcı açıklamalar! Tarkan ile ilgili bakın ne dedi?
  Magazin

'Tarkan'ın Baldızı' olarak ünlenen Berna Öztürk'ten çarpıcı açıklamalar! Tarkan ile ilgili bakın ne dedi?

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları bir kez daha görüntülendi! Bakın kızlar kime benziyor?
  Magazin

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları bir kez daha görüntülendi! Bakın kızlar kime benziyor?

Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!
  Magazin

Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!