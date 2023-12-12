Akbank Sanat’ta simyasal bir yolculuk  

Kısa filmlerden oluşan disiplinler arası canlı performans “Dreamer” ile izleyiciler müzik, film, şiir, görsel sanat çalışmalarına şahit olacak. Dünya ve doğa ile olan bağı kucaklayan “Dreamer”, tüm unsurların özünde birbirine bağlı olmasını kutlayacak.

DREAMER

Sanatçı: Andrea Hackl (konsept, koreografi, film / görseller & dans)

Tarih: 16 Aralık 2023

Saat: 20.00

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