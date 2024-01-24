  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Akbank Kısa Film Festivali 20. yıl özel konuğu Nuri Bilge Ceylan

Sinemaseverlerin ve sinema sektörünün buluşma noktası olan Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda etkin bir platform oluşturmak üzere 25 Mart - 4 Nisan tarihlerinde 20. kez düzenlenecek.

Akbank Kısa Film Festivali 20. yıl özel konuğu Nuri Bilge Ceylan

Festivalin 20. yıl özel konuğu ise yönetmen Nuri Bilge Ceylan olacak. Son olarak 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran “Kuru Otlar Üstüne” filmine imza atan usta yönetmen, 20. Akbank Kısa Film Festivali’nde genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Buluşmada Nuri Bilge Ceylan’ın ilk kısa filmi “Koza” gösterilecek ve ardından filme ve sinemasal yolculuğuna dair deneyimlerini aktaracağı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Akbank Kısa Film Festivali 20. yıl özel konuğu Nuri Bilge Ceylan

Nuri Bilge Ceylan etkinlikle ilgili; “Kısa film izlemeyi severim, hep sevdim, ticari kaygılardan uzak kişiselliğin öne çıktığı özgür bir alan. Akbank Kısa Film Festivali vesilesiyle gençlerle buluşabilecek olmak benim için de değerli” ifadelerinde bulundu.

FESTİVALE 74 ÜLKEDEN 2421 BAŞVURU 

20’nci yılında 74 ülkeden toplam 2 bin 421 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, bu yıl da “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Genç Bakışlar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor. Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda film de Türkiye prömiyerini festivalde yapacak.

Akbank Kısa Film Festival bu yıl İstanbul’un iki yakasında da gerçekleşecek. Gösterimler Akbank Sanat binasında, Moda Sahnesi’nde ve çevrimiçi olarak düzenlenecek. Festivalin çevrimiçi gösterimleri, filmonline.akbanksanat.com internet adresi üzerinden yapılacak.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Akalın, Okan Kurt ve Hira'nın akvaryum keyfi
  Magazin

Demet Akalın, Okan Kurt ve Hira'nın akvaryum keyfi

Keremcem ile sevgilisi Sena Seçen'den 'kıskançlık' açıklaması!
  Magazin

Keremcem ile sevgilisi Sena Seçen'den 'kıskançlık' açıklaması!

Mert Ramazan Demir'i hiç böyle görmediniz!
  Magazin

Mert Ramazan Demir'i hiç böyle görmediniz!

Chuck 70 De Luxe Squared Converse serisine katılan en yeni model  
  Moda ve Güzellik

Chuck 70 De Luxe Squared Converse serisine katılan en yeni model  

Yılın aşk bombasını Defne Samyeli patlattı!
  Magazin

Yılın aşk bombasını Defne Samyeli patlattı!

'Balina' Mart ayı temsilleriyle hız kesmiyor
  Kültür - Sanat

'Balina' Mart ayı temsilleriyle hız kesmiyor