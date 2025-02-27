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AK Parti reklamında oynadı 

Aslıhan Karalar ve Sinan Albayrak, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nin reklam filminde yer aldı.

AK Parti reklamında oynadı 

Günlerce ekranda ve sosyal medyada dönen reklamda boy gösteren oyuncular, gündem oldu.

AK Parti reklamında oynadı 

Anne rolünde Karalar, baba rolünde ise Sinan Albayrak vardı.

AK Parti reklamında oynadı 

Birçok sosyal medya hesabı da reklamı sayfasına taşıdı. En son 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan oyuncu Karalar'ın bir sonraki projesi merak konusu oldu.

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