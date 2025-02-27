AK Parti reklamında oynadı 

Günlerce ekranda ve sosyal medyada dönen reklamda boy gösteren oyuncular, gündem oldu.

Anne rolünde Karalar, baba rolünde ise Sinan Albayrak vardı.

Birçok sosyal medya hesabı da reklamı sayfasına taşıdı. En son 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan oyuncu Karalar'ın bir sonraki projesi merak konusu oldu.

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